Un chemin de conversion. Correspondance choisie entre Charles Maurras et deux carmélites de Lisieux, 1936-1952

Maurras s'est-il converti ? La correspondance que Maurras entretint pendant 16 ans avec les carmélites de Lisieux permet en tout cas de se faire une idée de son parcours spirituel. S'y entremêlent des échanges avec Rome, et notamment la très personnelle et émouvante lettre de Pie XI à Maurras. Tout au long de ce processus, apparaît l'autorité, l'intelligence politique et psychologique et la profondeur spirituelle de Mère Agnès, soeur aînée et mère de substitution de sainte Thérèse. Mais elle ne décide rien concernant Maurras sans en avoir délibéré avec sa soeur Céline, carmélite elle aussi, et soeur Madeleine : c'est ce que Maurras appellera le "conseil d'Etat tenu par des anges" , dont il fut le bénéficiaire surpris, consentant, tout en refusant de se laisser entraîner au-delà de sa propre raison, jusqu'à l'intervention finale du chanoine Cormier. Une publication-événement, rassemblée par Xavier pour les 70 ans de l'entrée dans la Vie de Charles Maurras, le 16 novembre 1952.