Les quatre aventuriers Tome 8 : Mascarade à Venise

Fêter le Carnaval à Venise ? Quelles vacances incroyables en perspective ! La surexcitation de Louis, Xavier, Isabelle et Marguerite est à son comble. Arrivés dans la Sérénissime, les choses se gâtent toutefois rapidement : des bruits se font entendre, la nuit, dans les combles du palais et des ombres furtives s'échappent sans laisser de traces. Quand, en plus, les Quatre Aventuriers apprennent que les plans pour la reconstruction du Bucentaure ont disparu, ils décident de se lancer dans l'enquête ! Mais au milieu des masques et des costumes, il est difficile de retrouver la trace des malfaiteurs...