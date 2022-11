Apprendre à être soi. Avec la thérapie familiale systémique, 2e édition

La question de la place nous interroge tout au long de la vie. Dans la famille, dans le couple, au travail, dans la société. Oser prendre une place, se sentir ou non à la hauteur de cette place ... Chercher sa place implique la crainte de ne pas en avoir une ou bien le souhait de changer celle qu'on occupe déjà ... Mais un changement est-il possible sans faire l'économie de questions fondamentales : qui m'a donné cette place ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Un maître livre riche d'exemples cliniques qui s'appuie sur l'expérience de plus de 30 ans de l'auteur en thérapie familiale pour éclairer une question fondamentale et susciter un regard nouveau sur les mécanismes fondamentaux qui régissent l'humain. Vidéos complémentaires : - Couple in Crisis (Lien -> http : //youtu. be/vwPfAQ5lzF0)