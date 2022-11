Les dépressions post-partum

Devenir mère n'est pas aussi simple qu'on le croit. Au lieu d'attendre un " heureux événement ", beaucoup de femmes vivent mal leur grossesse. Certaines, avant ou après l'accouchement, sont assaillies par des idées bizarres, pleurent sans raison. Se jugeant incompétentes, elles ne désirent pas s'occuper de leur enfant. Ce doute, parfois, les pères l'éprouvent aussi. Trois de ces manifestations sont aujourd'hui bien connues : le blues du post-partum, la dépression périnatale et la psychose puerpérale. Jacques Dayan s'emploie à les examiner, à en décrire les causes, les conséquences et les traitements. Comprendre ces troubles, réunis ici sous l'expression générique "baby blues" , c'est se donner les moyens d'éclairer d'un jour nouveau la maternité, que nous avons peut-être trop tendance à sacraliser ou à idéaliser...