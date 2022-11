Les méthodes en psychologie

Depuis le XIXe siècle, la psychologie est une discipline scientifique. Mais aujourd'hui, elle ne se cantonne plus au laboratoire et à l'étude de la perception : elle se soumet aussi à l'épreuve du terrain. C'est même un corpus de méthodes concrètes qui unifie la science psychologique, quoique les thématiques et les problématiques y soient nombreuses et variées. L'observation, l'entretien, le questionnaire et l'enquête comptent parmi ces méthodes, auxquelles il faut ajouter les méthodes corrélationnelles (qui étudient les liens entre les comportements) et la méthode expérimentale, sans oublier les techniques liées à l'utilisation récente de l'imagerie cérébrale. Les étudiants et les amateurs de psychologie trouveront dans ces pages un aperçu complet des méthodes dont disposent les chercheurs en psychologie et les psychologues d'aujourd'hui.