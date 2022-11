Before the Crown

Tous les fans de la série The Crown vont adorer ce livre ! Château de Windsor, 1943. Tandis que la guerre fait rage aux quatre coins du monde, la princesse Elizabeth se retrouve face au fringant officier de marine dont elle a fait la connaissance à Londres neuf ans auparavant. Jeune lieutenant de vaisseau dans la Royal Navy, Philip incarne tout ce qui est contraire à l'étiquette : l'instabilité, l'audace et l'aventure. Or quand le roi a vent de leur relation, celle-ci est mise en péril par le protocole et la pression liée à la cour. Il représente le seul risque qu'elle n'a jamais été autorisée à prendre. Le risque que même l'ombre de la couronne ne l'empêchera pas de prendre... Ouvrez les portes du palais de Windsor et découvrez un roman historique captivant sur les secrets royaux et sur la relation tumultueuse entre la princesse Elizabeth et le prince Philip au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. " Si vous êtes fan de la série télé The Crown, vous adorerez ce livre. " Woman's Weekly " Magnifique. Les personnages ont tellement de profondeur qu'on ne veut plus les quitter... Un livre captivant. " Best Historical Fiction Reviews