Le grand manuel des cocktails. Dans les coulisses du bartender

103 recettes des cocktails les plus emblématiques 20 notions essentielles pour composer son bar idéal et 20 gestes à connaître pour maîtriser l'art d'assembler sorfs et spiritueux. Long Island - B52 - Singapore Slog - Bramble - Fog Cutter - Penicillin - Dry Martini - Flip - Whiskey Sour - Mint Julep - Last Word - Gin Fizz - Dark and Stormy - Pina Colada - Pisco Punch Pour tous ceux qui rêvent de réaliser des cocktails comme un bartender !