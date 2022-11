Gare au crash !. Album 2022

On pensait qu'en tournant la page du Covid-19, des masques et des restrictions, nous retrouverions notre vie d'antan ! Mais c'était sous-estimer les cruels desseins du destin et sa propension à innover et trouver pire ! Avec le réchauffement climatique qui se fait toujours plus sentir, Vladimir Poutine qui attaque l'Ukraine, la crise énergétique majeur qui voit tous les prix s'envoler... Quand tout cela va-t-il finir ? Heureusement, grâce à ce sixième album des Humeurs d'Oli, vous pourrez reparcourir l'année de façon humoristique et relativiser tout cela au travers une sélection de ses meilleurs dessins. Restons positifs et espérons que cette fois, le pire est VRAIMENT derrière nous ! Parce que sinon... GARE AU CRASH !