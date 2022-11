L'histoire racontée par les séries

Leçons d'Histoire en série Netflix & Learn Et si vous appreniez l'Histoire en regardant des séries ? Black Sails, Reign, Outlander, la Casa de Papel, The Crown, American Horror Story, Le Bureau des Légendes... la pop culture regorge de séries faisant références à l'Histoire, de manière plus ou moins fidèle. De l'Antiquité à l'époque moderne en passant par dystopies et uchronies, apprenez l'histoire avec vos séries préférées ! Auteur de manuels scolaires d'histoire au collège, passionné de séries, Mickaël Bertrand revisite l'histoire à travers l'étude de séries monuments de la pop culture.