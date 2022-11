Leonov. Le premier homme dans le vide spatial

Le 18 mars 1965, Léonov, cosmonaute soviétique, est le premier homme à réaliser une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Ces 12 minutes sont marquées par des accidents (problème de combinaison, de sas, d'oxygène, de surchauffe...), avant un retour sur terre dangereux. Avec son copilote, ils subissent fuite d'air, défaillance des commandes automatiques, retard, non séparation des modules, avant d'atterrir en Sibérie. Pendant deux nuits, ils affrontent alors des animaux sauvages et luttent contre le froid intense, avant d'être secourus. Ce qui pourrait être un scénario à peine crédible fut pourtant bel et bien l'aventure exceptionnelle du premier homme dans l'espace.