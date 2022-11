Les trois souhaits

Imagine qu'une fée mystérieuse apparaisse et propose d'exaucer trois souhaits ! Que demanderais-tu ? Lambert, Hilda et Rose n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce qui entraîne des conséquences pour le moins... inattendues. Anthony Browne s'empare du conte des frères Grimm pour en offrir une version singulière – fantaisiste, étrange et pleine de drôlerie.