Ma part de l'ours

Sur une départementale escarpée des Pyrénées, Tim, 13 ans, et Aurore, 20 ans, vont rejoindre leur mère internée depuis la disparition de leur père. Dans la voiture, Aurore et Tim se cherchent et se repoussent : elle, est écrasée par la responsabilité de s'occuper de son petit frère ; lui, est en pleine crise d'adolescence. Soudain, une tempête de neige les oblige à s'arrêter, puis une avalanche les bloque totalement, les forçant à fuir à pied dans le blizzard. D'abord aidés par un étrange baroudeur, puis guidés par un enfant sauvage de mystère en mystère, le frère et la soeur s'enfoncent dans la neige sur les traces d'une légende locale " la femme qui danse avec les ours "...