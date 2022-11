Voyage au Japon

Découvrez le Japon comme vous ne l'avez jamais vu ! Ce coffret réunit trois ouvrages : 108 étoiles du Japon, Une année japonaise, et Téléportation Japon. Loin des clichés habituels, ces guides offrent un nouveau regard sur le pays, du quotidien de ses habitants jusqu'aux personnalités qui ont marqué les dernières décennies. Un coffret idéal pour tous les amoureux du Japon ! > Téléportation Japon est un carnet de voyage, contenant des anecdotes authentiques sur les spécificités du quotidien à la nippone. Une excursion instantanée au Japon ! > Unique en son genre, 108 étoiles du Japon présente les portraits de personnalités importantes et célèbres. 108 noms qui ont chacun à leur façon forgé la culture du pays et que connaissent tous les Japonais. > L'ouvrage Une année japonaise vous propose une immersion inédite dans le quotidien japonais tout au long de l'année. Profitez des différentes saisons et fêtes ou programmez vos futures vacances.