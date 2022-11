Les huguenots, une histoire illustrée par Samuel Bastide

Des premiers réformés aux premiers exilés, des galériens aux prisonnières de la tour de Constance, parmi lesquelles Marie Durand, en passant par les Camisards et leur chef emblématique Rolland, Samuel Bastide a illustré l'histoire des huguenots en six grands chapitres. L'artiste a consacré une partie de sa vie à concevoir des conférences-projections pour lesquelles il a produit près de 2500 plaques de verre ! Plus de 200 ont été sélectionnées pour ce livre, hommage à une oeuvre de qualité exceptionnelle, fruit de recherches pointues. L'expressivité des silhouettes, la précision des traits, la richesse des dessins ont marqué des générations, comme la voix et le talent de conteur de Samuel Bastide. La force des images et du récit en est d'autant plus saisissante.