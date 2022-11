Orfan Tome 3 : L'ultime sacrifice

Depuis la victoire de la résistance dans la plaine de Medaba, le mal a pris un nouveau visage : des nuées sombres parcourent Mennelmär et s'infiltrent jusque dans le coeur des habitants, semant la haine et la discorde dans le pays. Orfan, Aël et leurs amis comprennent vite que leurs armes sont inutiles : seul l'amour peut vaincre le mal. Et il leur en faudra beaucoup pour surmonter les épreuves dans lesquelles leur nouvelle quête les entraîne. Parviendront-ils à vaincre le mystérieux roi Oromock, esclave de l'esprit sombre ? A partir de 10 ans.