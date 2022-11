Le Noël blanc de Clochette

Je m'appelle Clochette et je suis la chatte "officielle" de Weber Haus, un charmant B&B de style victorien installé au pied des montagnes. Mon rôle est de contribuer à l'accueil et au bien-être de nos hôtes. Et, croyez-moi, c'est du travail. Clochette prend très au sérieux son "job" de chat du B&B Weber Haus. En revanche, elle se montre toujours hostile envers Daniel Aarons, le séduisant entrepreneur qui travaille à une extension de l'hôtel. Elle ne lui pardonne pas d'avoir failli détruire sa famille. Mais voilà qu'une belle jeune femme intègre l'équipe : Sophie Heidt, la nouvelle gérante engagée par Miss Tilly. Le jour de son arrivée, Daniel vient prêter main forte à Sophie qui cherche à faire descendre la chatte coincée dans un arbre. En les voyant ensemble, Clochette sent très vite que Daniel et Sophie sont faits l'un pour l'autre. Mais Daniel accumule les maladresses et il faudra toute l'imagination de la petite chatte, ainsi qu'une bonne pincée d'esprit de Noël pour réunir les deux jeunes gens ! "Si vous aimez l'ambiance de Noël et que vous avez envie de lire une belle histoire d'amour (agrémentée du petit grain de folie d'une jeune chatte), ce roman est pour vous. C'est une perfection du genre. Et en plus il est drôle". Barnes & Noble