Vampire Academy Tome 2 : Morsure de glace

Quand l'ennemi est à votre porte, les fêtes de Noël deviennent mortelles. Les vacances de fin d'année ont débuté à Saint-Vladimir, mais Rose n'a pas la tête à s'amuser. Une attaque strigoï a mis l'école en alerte rouge et des gardiens viennent renforcer la sécurité. Les élèves sont envoyés dans un chalet à la montagne pour les éloigner du danger. Or la menace se rapproche... et Rose doit faire preuve, une fois de plus, d'un courage hors du commun. Mais l'héroïsme a un prix ! Vampire Academy est un phénomène international : plus de 4 millions d'exemplaires vendus aux Etats-Unis, traduit dans trente langues et adapté au cinéma et en série ! "Des romans qui se sont arrachés à des millions d'exemplaires et qui ont fait le tour du monde". M, Le Monde Magazine "Suspense, amour et personnages attachants que l'on n'a pas envie de quitter". Like Hit