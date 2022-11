Reste(s), petites histoires des gens que l'on n'écoutent pas. Notations des instants, moments, sensations dans la perte ou l'absence. " Miroir où oeuvrent aussi réel, imaginaire et symbolique, auberge espagnole où chacun(e) vient avec son viatique mais prêt(e) à accueillir, recueillir, ouvert(e) à capter ce qu'un(e) autre a à lui dire, chuchoter, crier, ce pourquoi". Comment faire entendre, dans un monde sourd, la parole essentielle de celui qui est là, présent. Béatrice Mauri, loin de la rage et la violence de "La Fautographe, écrit la fragilité du peu qui reste avec tendresse, parfois tristesse, après l'histoire, après la disparition. Toujours révoltée, sa violence se fait douceur pour dire toujours et encore l'importance de l'autre, de ces riens qui nous constituent, de ces reste(s) qui font de nous des humains, dans le silence.