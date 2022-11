La Bretagne à l'heure allemande

Cet ouvrage s'attache à examiner ces différents sujets et à apporter des réponses précises et documentées aux questions posées par les événements de cette période essentielle de l'histoire bretonne contemporaine. Ce livre rassemble et complète, pour la première fois, les données éparses sur les compositions, positions et mouvements des troupes allemandes en Bretagne à partir de 1943, lorsque la Bretagne devient une "forteresse assiégée". Offrant des données d'une grande précision, il servira de référence à toute personne qui veut faire un travail de recherche sérieux sur la Seconde guerre mondiale en Bretagne.