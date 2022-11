La Formule 1. 2e édition

Revivez toutes les décennies des courses automobiles depuis 1950 à travers les archives inédites de Peter Nygaard. Depuis sa création en 1950, chaque année dans le monde, des passionnés de compétition automobile sont attirés par les courses de Formule 1. Peter Nygaard, historien, collectionneur et photographe de sport automobile, ouvre dans ce livre monumental ses archives exclusives et inédites pour raconter l'histoire de la Formule 1, depuis les premiers Grand Prix des années 1950 aux courses de haute technologie, ultra-médiatisées de nos jours. En 480 pages organisées de manière chronologique par décennie, il évoque par l'image et le texte les champions légendaires, les plus grandes victoires, les incidents de course, l'évolution des machines, le travail acharné des mécaniques dans les paddocks et dans les stands. Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour, retrace la fantastique saison passée et celle en cours, très prometteuse. A nouveau, Peter Nygaard ouvre ses archives pour les passionnés de Formule 1.