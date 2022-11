Sanctuary Perfect Edition Tome 2

Chiaki Asami le politicien et Akira Hojo, le président d'une fédération de yakuzas. Alors que rien ne semblait rapprocher ces deux-là, un étrange lien se dévoile entre eux, révélant leurs blessures et le chemin vers leur "sanctuary". Mais, que ce soit pour Hojo poursuivi par la commissaire adjointe Kyoko Ishihara, ou Asami qui se retrouve face à des politiciens toujours plus fourbes, tous deux ont fort à faire pour se dépêtrer des dangers qui se dressent sur leur route !