Les Mondes d'Ewilan Tome 3 : La muraille noire

Le chef-d'oeuvre de Pierre Bottero en BD ! De retour dans la meilleure académie de Gwendalavir, Ewilan a recouvré toutes ses forces et le don du dessin. Déterminée, la jeune fille à la ferme intention de dépasser ses limites au sein de cette institution réputée qui forme les grands dessinateurs à même de devenir des sentinelles ! A force de travail, Ewilan pourrait développer son talent. Mais en attendant l'origine des pouvoirs d'Illian reste un mystère et la santé fragile de Maniel la préoccupe... De son côté, Salim devenu apprenti Marchombre d'Ellana n'est qu'au début de sa formation. L'enseignement à la dure risque de lui laisser quelques séquelles... Les deux amis vont devoir relever bien des défis cette année sans compter les rivalités naissantes et inattendues. L'univers de Pierre Bottero, développé en plusieurs cycles, s'est imposé comme une référence en matière de roman de fantasy pour adolescents. Nouveaux environnements, nouveaux dangers, nouveaux personnages, Les Mondes d'Ewilan poursuit avec brio l'aventure initiée dans La Quête tout en creusant la psychologie adolescente de nos héros.