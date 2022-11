Pyrénées occidentales. Balades et randonnées à raquettes

Les plus belles balades et randonnées à raquettes sur ce secteur phare des Pyrénées. Pierre Macia propose dans ce guide 56 balades et randonnées à raquettes entre Béarn et vallées des Gaves, de tous niveaux, de la balade balisée accessible à tous en station aux itinéraires vers les plus beaux sommets raquettables des Pyrénées Occidentales.