Le Triangle secret - Rectificando Tome 2 : Mourir et revenir

La guerre numérique a commencé ... Une cyberattaque sans précédent sème la panique au sein de la puissante organisation du Triumvirat. Avec la fuite des données, l'identité de ses membres risque d'être bientôt dévoilée au monde entier. Après que deux de ses illustres dirigeants aient été assassinés, et que les premiers soupçons se portent rapidement sur la Corée du Nord, Madame fait appel à Jean Nomane. Car seul le Rectificateur semble en mesure d'intervenir. Sauf que cette fois, son propre nom figure sur la liste des cibles. Pour sortir de cette impasse Jean Nomane va devoir renouer avec certains fantômes du passé et aller chercher un soutien inattendu dans les montagnes... Nouveau spin-off du Triangle Secret, la série Rectificando est un polar au rythme frénétique et à l'ambiance tendue. Didier Convard et Denis Falque se révèlent encore et toujours en maîtres du suspense et signent un one shot d'espionnage haletant sur fond de complot politique et religieux.