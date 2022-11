Les Gouttes de Dieu - Mariage Tome 22

Découvrez les accords entre mets et vins ! Shizuku a accepté de créer des accords mets et vins pour Somchai, patron du restaurant asiatique Phachara. La coriandre fraîche, avec sa saveur aussi forte que particulière, représente le principal obstacle aux mariages avec des plats thaïlandais ou vietnamiens. Or Shizuku apprend que Chris et Sarah ont l'intention de revenir très prochainement à Phachara. Le temps presse ! Accompagné d'Harashima et Miyabi, il explore alors la piste des vins rosés...