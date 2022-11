1629, Les Naufragés du Jakarta Tome 1 : L'Apothicaire du diable

Inspiré d'une histoire vraie... Seuls les désespérés prennent le risque de s'embarquer sur le Jakarta. A son bord, un équipage issu des bas-fonds d'Amsterdam et assez d'or et de diamants pour exciter les plus folles convoitises. Un baril de poudre sur un enfer flottant. Invitée improbable dans cette traversée vers le cauchemar, Lucretia Hans, devient la seule à pouvoir empêcher Jéronimus Cornélius, apothicaire hérétique et ruiné, d'allumer la mèche... Bon voyage. Premier tome d'un diptyque consacré à l'une des pages les plus sanglante de l'histoire maritime, ce thriller psychologique revient sur un récit effroyable où se sont mêlés mutinerie, naufrage, massacre et survie. En se focalisant sur ce microcosme sordide, Xavier Dorison signe autant un récit d'aventure magistral qu'une galerie de portraits sur la noirceur de l'âme humaine, magnifiquement illustré par un Thimothée Montaigne au sommet de son art.