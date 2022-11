Jeunes filles à marier Tome 3 : Un Noël à Claremont Hall

Depuis son veuvage, lady Helena March se consacre à un foyer pour des jeunes femmes en difficulté que beaucoup considèrent comme des causes perdues. Les dons se font rares, et Helena comprend qu'il lui faut asseoir sa respectabilité pour trouver des fonds. Mais de là à se remarier... c'est hors de question. Elle accepte donc la proposition de Maxwell Crenshaw, héritier d'un empire industriel américain, que son vieux père a sommé de perpétuer la lignée : de fausses fiançailles leur permettront de poursuivre leurs projets respectifs et pourront être rompues en temps voulu. Une solution a priori idéale... qui va les entraîner beaucoup plus loin que prévu.