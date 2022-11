La cuisine du 6e étage

Au début des années 2000, un revers du destin propulse Nathalie George dans une chambre de bonne de 7 mètres carrés. Espace, confort, dépenses... Elle renonce à tout, sauf à l'amour de la cuisine et du partage, qui font depuis toujours le sel de sa vie. En tailleur Chanel, sur son petit réchaud, elle mêle ainsi astuces, imagination et bon sens pour concocter de merveilleux menus avec trois fois rien. Il y a les soupes du quotidien, que les étudiants viennent chercher dans le couloir. Il y a les plats italiens et ceux hérités de sa grand-mère, dont raffolent les voisins. Et puis il y a les dîners de fête, où se déguste le seul luxe qui vaille : la joie d'être ensemble. Dans ce livre truffé d'humour, Nathalie George nous transmet des recettes simples et authentiques, véritable retour aux sources.