Petit Futé Alpes. Edition 2023

Une des plus grandes et des plus touristiques parmi les régions françaises où le Petit Futé met en avant le pluriel que les Alpes accrochent à leur nom. Des sommets, des vallées, des lacs. Sur les cimes, les stations de ski ne sont plus tournées que vers la saison d'hiver, elles ouvrent leurs portes aux estivants en proposant de plus en plus d'animations sportives et culturelles. Si vous ne savez plus où donner de la tête, plongez dans ce Petit Futé. Le guide s'ouvre sur une vaste présentation générale des Alpes, leur histoire, leur géographie, leurs produits des terroirs alpins. Puis de département en département, on parcourt les Alpes du nord au sud à travers les pays. Si les deux grands départements alpins (Haute-Savoie et Savoie) monopolisent la quasi-totalité des stations de ski, l'accent est mis dans cette édition sur les régions des "basses-Alpes" : Alpes-de- Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Méconnues, ces régions qui se partagent entre Provence et Alpes recèlent pourtant des merveilles : stations de ski familiales, torrents propices aux sports d'eau vive, trésors archéologiques patrimoine architectural... et un grand parc naturel commun, le Mercantour. Hiver comme été, ce guide des Alpes offre un panorama complet de la plus grande chaîne de montagnes d'Europe.