L'épouse de glace ; La dame de feu

L'épouse de glace, Michelle Styles Suède, IXe siècle Pour venger l'honneur de sa famille, Sayrid a eu l'imprudence d'accepter un combat en duel avec Hrolf, le seigneur des mers, qu'elle a perdu. Elle doit maintenant lui céder ses terres, mais aussi sa main. En femme de parole, elle se laissera mener devant l'autel, mais hors de question de devenir l'épouse qu'il attend qu'elle soit. Et, si Hrolf s'obstine à vouloir la dompter, il va vite regretter de l'avoir contrainte au mariage... La dame de feu, Margo Maguire Angleterre, 1428 Keelin ne peut croire à sa chance. Quelle bénédiction d'avoir trouvé un lord anglais qui accepte de protéger son oncle ! Elle va enfin pouvoir accomplir son devoir, maintenant qu'elle le sait entre de bonnes mains. D'autant que Marcus de Granville est l'homme le plus fiable dont elle pouvait rêver. Mais retourner en Irlande et retrouver l'homme qu'elle doit épouser ne lui apporte pas la joie escomptée. Chaque jour qui la rapproche du départ lui alourdit le coeur. Pourtant, elle sait qu'elle doit tout faire pour cacher les sentiments qu'elle commence à éprouver pour Marcus...