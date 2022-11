Petit Futé Porto Rico

Porto Rico s'ouvre depuis quelques années au tourisme. Et la petite île administrée par les Espagnols jusqu'en 1898, ne manque pas d'arguments pour attirer l'attention. Fort logiquement, elle répond avec brio aux clichés qu'évoque son nom, avec ses magnifiques plages de sable fin, ses barrières de corail parmi les plus belles au monde, ses spots de surf et bien sûr son énergie intarissable à danser la salsa. Mais Porto Rico, c'est aussi, à l'image du Vieux San Juan, un patrimoine culturel exceptionnel, témoin privilégié d'un passé riche en événements et pas si lointain. Premier guide en langue française sur Porto Rico, Petit Futé a sélectionné avec soin les meilleures adresses de l'île pour vous guider sur cette destination encore peu fréquentée.