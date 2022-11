Le Noël de la séduction. Un Noël avec son ex ; Voluptueux Noël ; Le chantage de Noël

Un Noël avec son ex, Dani Collins Après un mariage secret qui s'est soldé par un divorce, Travis a décidé de ne jamais revoir Imogen. Mais lorsqu'elle est conduite à l'hôpital, il se précipite à son chevet. Dès lors, menacés par un scandale médiatique, les voilà contraints de feindre une réconciliation. Jusqu'à Noël, ils feront semblant d'être heureux -amoureux le jour, et amants la nuit ! Voluptueux Noël, Sharon Kendrick Noël... Le pire moment de l'année pour Salvio. Il ne supporte pas la mièvrerie des fêtes, et c'est en cette période que sa mère lui reproche le plus d'être célibataire et sans enfants. Il n'a aucune envie de célébrer quoi que ce soit. A moins qu'il ne s'offre le seul cadeau qui lui fasse vraiment envie : une nuit avec Molly, la somptueuse jeune femme qu'il vient de rencontrer... Le chantage de Noël, Rachael Thomas Un chantage. Voilà à quoi la soumet Raul. Si Lydia aide son ennemi à toucher son héritage, il effacera les dettes de son père. Si elle refuse, elle deviendra son épouse avant Noël ! Lydia accepte. Pourtant, elle ne connait que trop bien les risques qu'elle prend à pactiser avec ce milliardaire. Raul lui inspire des sentiments bien trop troublants qui la rendent vulnérable à sa séduction... Romans réédités