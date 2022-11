Protection sous contrat ; Péril dans l'ombre ; Mission pour un garde du corps

Protection sous contrat, Elle James Chouchou de la presse people. Incorrigible séducteur... Décidément, Chase Marsden, l'homme d'affaires qui vient d'engager Kate, appartient à cette catégorie d'individus qu'elle évite depuis toujours. Pourtant, elle n'est pas du genre à refuser un contrat, surtout lorsqu'il s'agit de protéger une amie de Chase, et Jake, son petit-fils sur lequel pèsent des menaces de mort... Péril dans l'ombre, Danica Winters Retrouver son frère Robert, mystérieusement disparu, puis rentrer chez lui, voilà comment le lieutenant Jeremy Lawrence envisageait les choses en revenant dans sa ville natale. Mais le destin en a décidé autrement car, dès son arrivée, il tombe nez à nez avec Blake West, l'adorable voisine dont il était amoureux à l'adolescence et qui est à présent adjointe du shérif... Mission pour un garde du corps, Tyler Anne Snell Depuis trois ans, Mark tente d'oublier sa dernière mission : le chalet en flammes où a péri Victor qu'il devait protéger. Kelli, sa femme enceinte, pleurant dans ses bras... Hanté par cette tragédie, il cherche l'inconnu aperçu lors de l'incendie. Aussi, lorsque Kelli fait appel à lui, suite à une agression, il accepte de les aider, elle et Grace, sa fille, née après le drame... Romans réédités