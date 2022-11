Les joueurs de Titan

Non contente d'avoir rayé de la surface de la planète la quasi-totalité de la population, la radiation de Hinkel a aussi rendu les humains stériles. En contrepartie, les deux millions de survivants sont devenus presque immortels. Ils doivent cependant partager la Terre avec les Vugs, une race extraterrestre que la logique rebute et qui a instauré le Jeu. Ce mode d'administration ludique et aléatoire vous permet, en un coup de dés ou de bluff, de devenir propriétaire de la moitié des Etats-Unis, ou de perdre votre femme...