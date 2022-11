Le combat d'un père ; Pour retrouver Anya

Le combat d'un père, Colleen Thompson Série "Des protecteurs à l'épreuve" - Tome 1/2 Prêts à tout pour sauver leur famille... A l'âge de trois ans, Cristo et Sylvia ont perdu leur mère dans un accident en Amérique latine. Malgré les efforts désespérés de Mac, leur père, pour les récupérer, c'est leur grand-mère maternelle, une riche Argentine, qui les a élevés. Aujourd'hui, enfin, les deux enfants reviennent chez leur père. Pourtant, malgré la vigilance de Sara, la séduisante assistante sociale qui les accompagne, Mac sent le danger planer sur eux... Pour retrouver Anya, Barb Han "Notre Anya est peut-être en vie... " Le coeur soulevé par une bouffée d'espoir, Riggs fixe Cheyenne tandis qu'elle lui révèle la découverte d'un trafic d'enfants destinés à l'adoption. Ainsi, contre toute attente, Cheyenne et lui vont peut-être retrouver leur petite fille. Et voir renaître leur amour, brisé par la disparition de leur enfant...