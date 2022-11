Les amants de Catamount ; Mariés avant minuit

Les amants de Catamount, Joanne Rock Série "? De retour à Catamount ? " - Tome 2/3 Trois soeurs héritent d'un ranch dans le Colorado et vont trouver l'amour... Après sa rupture douloureuse avec Ryder, Jessamyn n'a jamais remis les pieds à Catamount. Pourtant, l'héritage de sa grand-mère la pousse aujourd'hui à y revenir... et à revoir son premier amour. Bouleversée par ces retrouvailles, Jessamyn se laisse rapidement emporter par le désir sans penser aux conséquences. Une folie qui prend toute son ampleur quand elle se découvre enceinte... Mariés avant minuit, Fiona Brand Marié d'ici minuit. C'est la seule manière pour Damon Wyatt de toucher l'héritage de son grand-oncle. Acculé, il propose à la hâte un mariage arrangé à Jenna Beaumont, son ancienne amante qu'il n'a jamais oubliée. Si tout se passe comme prévu, tous deux se sépareront dans deux mois. Mais la vie est pleine de surprises et l'attirance de Damon pour Jenna si incontrôlable qu'il est bientôt prêt à briser toutes les règles de leur contrat...