Chasseuse de vampires Tome 13 : Le soleil de l'Archange

Si les Archanges de la Mort et de la Maladie ont disparu, leur héritage, lui, subsiste, en particulier en Afrique, où certaines créatures ont acquis une intelligence vicieuse. Titus, l'Archange de ce vaste continent, doit empêcher ces êtres de se répandre dans le monde. Il ne peut agir seul, or, parmi les anges puissants et les archanges survivants, un grand nombre sont blessés, tandis que les autres combattent une vague de vampires meurtriers. Elena est l'unique personne capable de lui venir en aide. Mais elle va bientôt faire une découverte effrayante, car l'Archange de la Maladie leur a laissé, à Titus et à elle, un ultime cadeau...