Le docteur du Montana ; Une famille avec lui

Le docteur du Montana, Becky Wicks Propriétaire d'une station de ski dans le Montana et père célibataire, le Dr Jax Clayborn doute que la nouvelle intérimaire venue de New York puisse survivre cinq minutes dans sa clinique prise d'assaut chaque hiver. Parce qu'il n'a d'autre choix que de lui laisser sa chance, il accueille le Dr Ophelia et découvre en elle une professionnelle accomplie et une femme d'une grande gentillesse envers son fils. Au point que Jax se demande comment il vivra son départ, prévu après Noël... Une famille avec lui, Alison Roberts Le Dr Joanna n'a jamais trouvé l'homme qui lui permettrait d'accomplir son rêve de devenir mère. Aussi décide-t-elle, à la quarantaine passée, de faire un bébé toute seule. Mais voilà, quand l'intrépide ambulancier Cade Cameron surgit dans sa vie et dans son coeur, elle voit ses résolutions vaciller. Se pourrait-il que Cade soit celui qu'elle attendait pour fonder une famille ?