Louis Pasteur. Un aventurier de la science

"Le 28 septembre 1895, à seize heures quarante, Louis Pasteur s'e teint, entouré des siens. Dans sa main crispe e, il tient celle de Marie, la femme aimante qui a toujours cru en lui, soutenu ses projets". De lui, le grand public connaît finalement assez peu de choses, sinon qu'il a découvert le vaccin contre la rage. Cette biographie, écrite à partir de documents inédits, amène le lecteur à pénétrer dans l'intimité d'un homme énigmatique au caractère atypique dont la vie fut en permanence perturbée par les drames d'un destin implacable. Il eut à surmonter successivement le décès de ses proches, notamment la perte de trois de ses filles, avant d'être lui-même frappé d'une hémiplégie qui le priva, à l'âge de quarante-six ans, de l'usage de son bras et de sa jambe gauche. Ces pages émouvantes rendent aussi hommage à Marie, l'épouse, sans l'affection de laquelle il n'aurait jamais pu mener à bien ses recherches et faire face à ses rivaux : ses découvertes révolutionnaires furent souvent combattues par les autorités scientifiques. André Besson, historien et écrivain plusieurs fois récompensé (prix Emile Zola pour Le village englouti, prix Louis-Pergaud pour La louve du Val d'amour, prix des écrivains de langue française pour Une fille de la forêt), est l'auteur de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues, adaptés au cinéma et à la télévision.