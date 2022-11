Henri IV et la Providence

Rien ne prédestinait Henri de Navarre à devenir Henri IV, roi de France. Le trône de France était bien pourvu en héritiers et l'adhésion de Henri à la Réforme le disqualifiait. Il lui fallut pour y parvenir trente ans et une hécatombe. Son itinéraire est jonché de morts, par la guerre ou la maladie. Il en émerge les mains pures, sans une égratignure. Une chance ? Pour les chrétiens d'alors, tout ce qui advient est dû à la Providence, dont ils sont les agents obligés. Henri, d'une intelligence hors pair, se crut voué par elle à une mission : rétablir la concorde dans un pays déchiré par les guerres de religion. Un récit fidèle à l'histoire, mais aussi palpitant qu'un roman, retrace au fil du temps son parcours tumultueux. Toute une époque revit, dans sa singularité. Simone Bertière déploie à nouveau son talent de conteuse, rendant clair ce qui est compliqué, redonnant vie aux personnages, restituant le climat des temps anciens. Bref, faisant du lecteur un complice pour un plaisir partagé. L'historienne à l'écriture savoureuse propose un récit nouveau, incroyablement actuel : celui du roi le plus populaire. Sud Ouest.