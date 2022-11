1939. Léa Delmas, sur sa bicyclette bleue, vit paisiblement sous le soleil bordelais. Agée de dix-sept ans, fougueuse et éprise de liberté, elle jouit de la douceur de l'été et de la tendresse des siens. C'est sous ce même ciel que Léa découvre la guerre. L'harmonie de la vie à la campagne en est bouleversée et la jeune femme se trouve bientôt face au chaos de la débâcle, de l'exode et de l'Occupation. Courageuse et farouchement opposée aux envahisseurs, Léa va être confrontée à des choix impossibles. Elle s'engage dans la Résistance, découvrant la peur, la haine, l'amour et ses désillusions. Grande fresque romanesque devenue culte, La Bicyclette bleue relate le destin d'une femme de son temps prise dans les méandres de la guerre et de l'amour. Traduite dans une vingtaine de langues, la saga s'est vendue à 10 millions d'exemplaires dans le monde. Le charme singulier de La Bicyclette bleue : un appétit de vivre, une gourmandise des sens à la Colette... Tout pour plaire. Bertrand Poirot-Delpech, Le Monde.