Conservez, cuisinez !. Plus de 140 recettes simples et de saison pour toute l'année

LES CONSERVES ? C'EST QUE DU BONHEUR ! Quoi de mieux que de préparer soi-même de délicieuses conserves qui vous accompagneront tout au long de l'année ? Le chef Yves Camdeborde vous livre ses meilleures recettes de bocaux. Vous nous en direz des nouvelles ! Réalisées à partir de produits de saison, les conserves maison n'ont que des atouts : elles sont 100 % saines et naturelles, pleines de goût, économiques, durables, antigaspi, pratiques et rapides d'utilisation. Avec quelques astuces et ingrédients complémentaires, elles peuvent même se métamorphoser en entrées, plats ou desserts, plus gourmands les uns que les autres, et en quelques minutes à peine ! Vous découvrirez dans cet ouvrage : - Tous les conseils pour réussir vos bocaux en toute sécurité : le choix du matériel et des ustensiles, les règles d'hygiène, les principes de stérilisation et de lactofermentation, les conditions et durées de conservation... - Plus de 140 recettes salées et sucrées : 90 recettes de bocaux et 53 plats "minute" à réaliser très facilement à partir de vos bocaux. De simples petits pois en conserve vous permettront ainsi de confectionner un délicieux velouté de petits pois à la Vache qui rit en un clin d'oeoeil ; des girolles aux aromates, un risotto aux girolles ; du thon à l'huile, des oeoeufs mimosa au thon ; de la confifiture de myrtilles aux agrumes, une succulente tarte à la myrtille ! Les recettes sont accessibles à tous, que vous soyez débutant ou non, et variées : viandes, poissons, légumes, douceurs... de l'apéritif au dessert, il y en a pour tous les goûts !