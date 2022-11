Voyages Italie

Dans cette nouvelle édition entièrement revue et mise à jour, nous avons choisi de passer en grand format XXL afin de donner l'écrin que mérite un tel livre et un si joli pays. Nous avons également ajouté du contenu et des chapitres supplémentaires : - Des randonnées - Une dizaine de voyages en train à travers tout le pays - Un focus sur l'Orient-Express Paris-Venise qui a repris du service - De nouvelles bonnes adresses de restos et des bons plans supplémentaires dans plusieurs grandes villes (Turin, Gênes, Pise, Cagliari...) - De nouvelles spécialités et recettes de cuisine (Ombrie, Sardaigne, Calabre...) - Encore plus de photos pour de nombreux chapitres Le Routard vous propose avec ce beau-livre hors-norme un tour d'Italie exceptionnel ! En 5 grands thèmes (nature, patrimoine, city trips, gastronomie, expériences), et plus de 60 chapitres, cette encyclopédie foisonnante va vous embarquer pour le plus beau et le plus complet des voyages ! - Découvrir l'histoire du Spritz, en dégustant le célèbre cocktail vénitien - Faire un road trip en vespa le long de la côte Amalfitaine - Randonner à a découverte des Cinque Terre - Comprendre les règles de l'amour au temps de l'Antiquité - Dénicher la meilleure pizzeria de Naples - Barboter dans des marmites naturelles géantes au coeur des Alpes Ligures - Découvrir la belle tradition du café suspendu - Choisir entre Florence, Rome ou Milan pour son prochain city-trip - De la Dolce Vita à Il postino, les grands classiques du cinéma italien et leurs lieux de tournage - Comprendre pourquoi le chiffre 17 porte malheur en Italie - Assister à un opéra dans les mythiques Arènes de Vérone - ... Sans oublier : des cartes postales, des dossiers pratiques, des cartes, un atlas, de sublimes photos... Plus qu'un livre d'inspiration, c'est un véritable voyage à lui tout seul. Un livre pour tous les curieux et les amoureux de l'Italie. A vous la Dolce vita !