Le Renard et le Lutin. Le pop-up

Comme cette nuit est claire ! La neige est si blanche et les étoiles si chatoyantes. Soulève un flap, et qui voilà ? Goupil, un renard affamé. Et là ? Le lutin qui veille dehors. Dans la maison, les enfants jouent autour du grand sapin de Noël qui se déploie entre les pages. Pendant ce temps, Goupil se faufile dans la grange, suivons-le en ouvrant la porte...