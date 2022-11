Bretagne. Food trip iodé en 100 recettes

Visiter la Bretagne, c'est cajoler tous nos sens... et surtout nos papilles ! De l'île d'Ouessant, aux confins du Morbihan, de la côte de granit rose à Quiberon, en passant par Brest, Quimper, Concarneau, Vannes ou Saint-Malo, embarquez pour un itinéraire gourmand au coeur d'une des plus belles régions de France et même du monde. Salade de pommes de terre au maquereau fumé, huîtres gratinées au cidre et à la salicorne, homard aux algues cuit sur le galet, cochon en pain de sel cuit aux algues, far aux pommes et au jus de pommes, gâteau breton de Lorient au blé noir, pâte à galette ou à crêpes... Découvrez près de 100 recettes emblématiques et incontournables, classiques ou revisitées, imaginées par ceux qui font la cuisine en Bretagne aujourd'hui Tournez les pages, laissez-vous porter et imprégnez-vous de l'ambiance des véritables tables bretonnes où l'on partage la convivialité et l'hospitalité autour de produits locaux.