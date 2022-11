Culture générale, examens et concours. Edition 2023

Un outil de référence pour les étudiants de CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles), d'IEP et des universités dans la préparation des concours et examens. Les thèmes au concours 2023 des Grandes Ecoles de commerce (Le monde) et du groupement des 7 IEP du réseau ScPo (La peur ; L'alimentation) : un cours synthétique et une bibliographie facilement accessible ; deux sujets types corrigés par thème. 50 fiches thématiques sur les notions incontournables des épreuves de culture générale accompagnées de QCM corrigés sur l'actualité de ces sujets. La présentation des épreuves des concours Ecricome, BCE et IEPLa méthode pour réussir la dissertation et répondre aux questions de culture généraleTous les sujets ECRICOME, BCE et IEP depuis 200813 sujets corrigés portant sur les thèmes 2023 et les annales des concours