Robin Hood Tome 3 : Jet-ski, marécage et contrebande

La tête de Robin est mise à prix ! Même dissimulé dans une maison près des marécages, il reste un fugitif très recherché. Mais Robin et son amie Marion ne résistent pas longtemps à l'appel d'une nouvelle aventure : ils volent au secours des réfugiés que les agents à la solde de Gisborne exploitent sans pitié. Juché sur son Jet-Ski, Robin va tout faire pour arrêter ce réseau de contrebande... au risque d'apparaître au grand jour et de devenir lui aussi une cible. Avec ses talents de hacker et son don pour le tir à l'arc, Robin mène la vie dure à ses ennemis et traque les malfaiteurs !