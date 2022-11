La table de Ben et Zoé de Las Cases. Une collection d'idées et de recettes pour recevoir

Pour la décoratrice d'intérieure Zoé de las Cases, une maison doit raconter l'histoire de ses occupants, être pensée comme un havre de paix où s'entremêlent souvenirs de famille, nid douillet et art de vivre. " Je suis devenue décoratrice par accident. Parce que des gens, inspirés par mes intérieurs, ont commencé à me demander de m'occuper de leur décoration. Et pour être honnête, je trouve que beaucoup attachent trop d'importance à certains détails esthétiques de leur intérieur et négligent trop d'autres éléments, annexes à la décoration mais qui sont pour moi essentiels afin de créer une atmosphère confortable et chaleureuse chez soi. C'est ce qu'on appelle, je crois, un art de vivre. Créer un endroit où l'on se sent bien. La chaleur, la convivialité, la lumière, l'odeur du croissant chaud ! Ce n'est pas une science exacte, chacun doit trouver la sienne. Je vous livre ici mes recettes. " Zoé de Las Cases et son mari Benjamin nous dévoilent tous les secrets de leur art de recevoir. Du petit déjeuner au dîner de gala en passant par le pique-nique chic, le déjeuner de famille, le dîner en amoureux. . . Ce seront les maîtres mots de ce très beau livre, véritable guide fourmillant d'idées faciles et inspirantes pour créer une table où il fait bon recevoir.