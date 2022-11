Cthulhu : Le Pacte d'Innsmouth - RPG AUDIO BOX

Cette boite contient une aventure pour 1 à 5 joueurs A l'intérieur, des dés, des fiches de personnages, une carte et un livret Sortez votre téléphone portable, téléchargez l'application Elder Craft et flashez le QR code du livret Slimane Baptiste Berhoun (Le Visiteur du futur, J'ai jamais su dire non, Les Opérateurs, La Théorie des balls Le Golden Show, etc sera votre meneur de jeu et vous plongera dans l'univers étrange de la ville d' Innsmouth Le reste ne dépend que de vous Hommage créatif et respectueux rendu au maître de l'indicible par son traducteur contemporain Maxime Le Dain Le Pacte d' Innsmouth est une oeuvre que tout fan de Lovecraft se doit d'expérimenter, et cette RPG Audio BOX est certainement la manière la plus immersive et originale de le faire