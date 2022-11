Calendrier de Neuvaine à Saints Louis et Zélie Martin

A poser sur un meuble ou dans un coin prière, ce calendrier de neuvaine est conçu pour vous aider à prier fidèlement pendant 9 jours. En couple ou en famille, méditez quelques belles réalités de la vie d'époux et de parents de Saints Louis et Zélie Martin. Voyez comme leur foi et leur confiance en la bonté de Dieu fut récompensée. A leur exemple priez avec ferveur le Seigneur et demandez que par leur intercession votre demande soit exhaussée.